Владимир Гомельский прокомментировал тяжёлую травму лидера «Зенита» Алекса Пойтресса

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно центрового «Зенита» Алекса Пойтресса.

Ранее спортсмен получил травму, из-за чего выбыл до конца нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. У специалиста поинтересовались, сможет ли «Зенит» найти равноценную замену Алексу.

«Алекс Пойтресс не является эксклюзивным центровым. Найти ему замену сложно (сезон в разгаре), но возможно. Найдёт ли «Зенит» столько денег, чтобы предложение выглядело очень солидным?» — написал Гомельский.

Пойтресс получил травму в матче Единой лиги с «Бетсити Пармой» (82:79). У спортсмена был диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

