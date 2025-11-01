«Енисей» победил «Зенит» второй раз в истории

Красноярский «Енисей» победил «Зенит» второй раз в истории. Об этом информирует пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 1 ноября, команды встречались в рамках регулярного чемпионата. Игра проходила в Красноярске и завершилась со счётом 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25) в пользу хозяев площадки.

Отмечается, что «Зенит» – самый неудобный соперник для «Енисея» в Единой лиге. В общей сложности красноярцы потерпели 27 поражений в играх с петербургской командой.

«Енисей» одержал вторую победу в нынешнем сезоне Единой лиги в восьми матчах. В настоящий момент красноярцы занимают девятое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на шестой позиции, имея в активе пять побед при трёх поражениях.

