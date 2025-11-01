Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» победил «Зенит» второй раз в истории

«Енисей» победил «Зенит» второй раз в истории
Комментарии

Красноярский «Енисей» победил «Зенит» второй раз в истории. Об этом информирует пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 23, Сонько - 19, Артис - 15, Долинин - 8, Тасич - 7, Рыжов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин, Антипов
Зенит: Фрейзер - 26, Емченко - 17, Воронцевич - 13, Щербенев - 10, Мартюк - 7, Земский - 4, Узинский - 1, Карасёв, Кривых, Дулкай

Сегодня, 1 ноября, команды встречались в рамках регулярного чемпионата. Игра проходила в Красноярске и завершилась со счётом 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25) в пользу хозяев площадки.

Отмечается, что «Зенит» – самый неудобный соперник для «Енисея» в Единой лиге. В общей сложности красноярцы потерпели 27 поражений в играх с петербургской командой.

«Енисей» одержал вторую победу в нынешнем сезоне Единой лиги в восьми матчах. В настоящий момент красноярцы занимают девятое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на шестой позиции, имея в активе пять побед при трёх поражениях.

Материалы по теме
Лишь единицы могли бы в это поверить — «Енисей» расправился с «Зенитом» в Единой лиге
Лишь единицы могли бы в это поверить — «Енисей» расправился с «Зенитом» в Единой лиге

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android