Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Секулич высказался после поражения «Зенита» в матче Единой лиги с «Енисеем»

Александр Секулич высказался после поражения «Зенита» в матче Единой лиги с «Енисеем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Игра проходила в Красноярске и завершилась в пользу местного клуба со счётом 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 23, Сонько - 19, Артис - 15, Долинин - 8, Тасич - 7, Рыжов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин, Антипов
Зенит: Фрейзер - 26, Емченко - 17, Воронцевич - 13, Щербенев - 10, Мартюк - 7, Земский - 4, Узинский - 1, Карасёв, Кривых, Дулкай

«Мы в данный момент находимся в очень тяжёлой ситуации, у нас большое количество травмированных игроков. Даже сегодня двое из игроков, вышедших на площадку, только восстановились после травм и играли практически не тренируясь, поэтому это очень сложные моменты, нам приходится очень сильно адаптироваться, учитывая короткую скамейку.

Однако, несмотря на всё то, что я сейчас перечислил, я не использую это как оправдание. Я всегда в первую очередь смотрю на себя, и, на мой взгляд, сегодня нам стоило слишком большое количество ошибок в обороне, что, конечно, связано с причинами, которые я называл, но не является оправданием. Мы обязаны, в особенности в тяжёлой ситуации, брать больше индивидуальной ответственности за решение проблем на площадке. И сегодня у нас было слишком много индивидуальных ошибок в этих ситуациях.

[...] Нам предстоит искать решение тех проблем, с которыми мы столкнулись», – приводит слова Секулича телеграм-канал «СБГ Daily».

Напомним, в составе «Зенита» участия в матче не принимали легионеры Андре Роберсон, Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф.

Материалы по теме
Лишь единицы могли бы в это поверить — «Енисей» расправился с «Зенитом» в Единой лиге
Лишь единицы могли бы в это поверить — «Енисей» расправился с «Зенитом» в Единой лиге

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android