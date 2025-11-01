Александр Секулич высказался после поражения «Зенита» в матче Единой лиги с «Енисеем»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Игра проходила в Красноярске и завершилась в пользу местного клуба со счётом 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25).

«Мы в данный момент находимся в очень тяжёлой ситуации, у нас большое количество травмированных игроков. Даже сегодня двое из игроков, вышедших на площадку, только восстановились после травм и играли практически не тренируясь, поэтому это очень сложные моменты, нам приходится очень сильно адаптироваться, учитывая короткую скамейку.

Однако, несмотря на всё то, что я сейчас перечислил, я не использую это как оправдание. Я всегда в первую очередь смотрю на себя, и, на мой взгляд, сегодня нам стоило слишком большое количество ошибок в обороне, что, конечно, связано с причинами, которые я называл, но не является оправданием. Мы обязаны, в особенности в тяжёлой ситуации, брать больше индивидуальной ответственности за решение проблем на площадке. И сегодня у нас было слишком много индивидуальных ошибок в этих ситуациях.

[...] Нам предстоит искать решение тех проблем, с которыми мы столкнулись», – приводит слова Секулича телеграм-канал «СБГ Daily».

Напомним, в составе «Зенита» участия в матче не принимали легионеры Андре Роберсон, Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф.

