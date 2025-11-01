Скидки
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Баскетбол

Арсич прокомментировал победу «Енисея» в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (83:78).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 23, Сонько - 19, Артис - 15, Долинин - 8, Тасич - 7, Рыжов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин, Антипов
Зенит: Фрейзер - 26, Емченко - 17, Воронцевич - 13, Щербенев - 10, Мартюк - 7, Земский - 4, Узинский - 1, Карасёв, Кривых, Дулкай

«В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков. Начало чемпионата получилось не самым удачным, но многие продолжали в нас верить, поддерживали и приходили на трибуны. Это придаёт нам силы работать дальше, и сейчас мы наконец видим результат.

У «Зенита» сегодня была неполная скамейка, но в составе много опытных игроков. Однако на все 40 минут их не хватило, и мы смогли воспользоваться их слабостями, чтобы добиться победы.

Пока мы далеки от той игры, которую я хочу видеть на площадке, но надеюсь, что сможем и дальше радовать наших поклонников», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.

