Арсич прокомментировал победу «Енисея» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (83:78).

«В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков. Начало чемпионата получилось не самым удачным, но многие продолжали в нас верить, поддерживали и приходили на трибуны. Это придаёт нам силы работать дальше, и сейчас мы наконец видим результат.

У «Зенита» сегодня была неполная скамейка, но в составе много опытных игроков. Однако на все 40 минут их не хватило, и мы смогли воспользоваться их слабостями, чтобы добиться победы.

Пока мы далеки от той игры, которую я хочу видеть на площадке, но надеюсь, что сможем и дальше радовать наших поклонников», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.