«Допустили слишком много ошибок». Фрейзер — о поражении в матче «Зенита» с «Енисеем»

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал гостевое поражение от «Енисея» (83:78) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Сегодня мы допустили слишком много ошибок. На вторую половину мы вышли с хорошей энергией, с борьбой, контролировали игру, у нас получалось в обороне то, о чём договаривались. Вы видели, что мы играли короткой скамейкой, всего девять или десять человек. На самом деле это должно нас заставлять играть с большей концентрацией, с большей агрессией, остротой на площадке, отдаваться без остатка, ведь мы уступали в счёте. Каждый должен делать это.

Это наша ответственность, и я начинаю с себя, когда это говорю. Мы должны брать больше ответственности как при игре с мячом, так и при игре без мяча, мы должны выполнять всё это, если хотим добиться результата. Сейчас надо вернуть концентрацию, вернуться в самое начало, к основам игры. Быть более сконцентрированными в обороне, быть твёрже в защите», – цитирует Фрейзера официальный сайт «Зенита».