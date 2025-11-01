Скидки
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Допустили слишком много ошибок». Фрейзер — о поражении в матче «Зенита» с «Енисеем»

«Допустили слишком много ошибок». Фрейзер — о поражении в матче «Зенита» с «Енисеем»
Аудио-версия:
Защитник «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал гостевое поражение от «Енисея» (83:78) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 23, Сонько - 19, Артис - 15, Долинин - 8, Тасич - 7, Рыжов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин, Антипов
Зенит: Фрейзер - 26, Емченко - 17, Воронцевич - 13, Щербенев - 10, Мартюк - 7, Земский - 4, Узинский - 1, Карасёв, Кривых, Дулкай

«Сегодня мы допустили слишком много ошибок. На вторую половину мы вышли с хорошей энергией, с борьбой, контролировали игру, у нас получалось в обороне то, о чём договаривались. Вы видели, что мы играли короткой скамейкой, всего девять или десять человек. На самом деле это должно нас заставлять играть с большей концентрацией, с большей агрессией, остротой на площадке, отдаваться без остатка, ведь мы уступали в счёте. Каждый должен делать это.

Это наша ответственность, и я начинаю с себя, когда это говорю. Мы должны брать больше ответственности как при игре с мячом, так и при игре без мяча, мы должны выполнять всё это, если хотим добиться результата. Сейчас надо вернуть концентрацию, вернуться в самое начало, к основам игры. Быть более сконцентрированными в обороне, быть твёрже в защите», – цитирует Фрейзера официальный сайт «Зенита».

