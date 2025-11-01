Павел Савков: с «Автодором» будет непросто

Атакующий защитник московской МБА-МАИ Павел Савков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча состоится 2 ноября.
«У «Автодора» очень хорошо сбалансированная команда, с которой точно не будет просто. Мы встречались на предсезонке, но сейчас саратовцы выглядят совсем иначе. У них были определённые проблемы на старте чемпионата, связанные с травмами, но сейчас лазарет постепенно пустеет.
Уверен, нас ждёт напряжённая встреча, в которой мы должны показать свои сильные стороны, действовать как одно целое и тогда сможем добиться успеха», — приводит слова Савкова пресс-служба команды.