Павел Савков: с «Автодором» будет непросто

Атакующий защитник московской МБА-МАИ Павел Савков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча состоится 2 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Автодор Саратов Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«У «Автодора» очень хорошо сбалансированная команда, с которой точно не будет просто. Мы встречались на предсезонке, но сейчас саратовцы выглядят совсем иначе. У них были определённые проблемы на старте чемпионата, связанные с травмами, но сейчас лазарет постепенно пустеет.

Уверен, нас ждёт напряжённая встреча, в которой мы должны показать свои сильные стороны, действовать как одно целое и тогда сможем добиться успеха», — приводит слова Савкова пресс-служба команды.