Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — Локомотив-Кубань, результат матча 1 ноября 2025, счет 104:64, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
Комментарии

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счётом 104:64.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 64
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 18, Уэйр - 13, Джекири - 12, Кливленд - 11, Антонов - 11, Ухов - 10, Курбанов - 7, Руженцев - 6, Ганькевич - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Карпенко - 3
Локомотив-Кубань: Миллер - 10, Хантер - 10, Темиров - 8, Квитковских - 8, Попов - 6, Ищенко - 5, Шеянов - 5, Самойленко - 5, Коновалов - 3, Коско - 2, Робертсон - 2, Елатонцев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 18 очков и отдавший три передачи. Каспер Уэйр набрал 13 очков и отдал четыре передачи.

В составе краснодарской команды по 10 очков на свой счёт записали Винс Хантер и Патрик Миллер.

ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги. «Локомотив-Кубань» потерпел второе поражение в четырёх последних встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
