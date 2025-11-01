ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счётом 104:64.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 18 очков и отдавший три передачи. Каспер Уэйр набрал 13 очков и отдал четыре передачи.

В составе краснодарской команды по 10 очков на свой счёт записали Винс Хантер и Патрик Миллер.

ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги. «Локомотив-Кубань» потерпел второе поражение в четырёх последних встречах.