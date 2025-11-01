Результаты матчей Единой лиги 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

День открылся матчем красноярского «Енисея» и санкт-петербургского «Зенита», а завершился встречей ЦСКА и краснодарского «Локомотива-Кубань».

Единая лига. Результаты матчей 1 ноября:

«Енисей» — «Зенит» — 83:78;

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 104:64.

Лидером чемпионата в настоящий момент является московский ЦСКА, в активе которого семь побед при одном поражении. Вторую строчку занимает казанский УНИКС с шестью победами и одним поражением. Тройку сильнейших замыкает МБА-МАИ. На счету клуба из Москвы пять побед и два поражения.