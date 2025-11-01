Скидки
Пистиолис прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (104:64).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 64
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 18, Уэйр - 13, Джекири - 12, Кливленд - 11, Антонов - 11, Ухов - 10, Курбанов - 7, Руженцев - 6, Ганькевич - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Карпенко - 3
Локомотив-Кубань: Миллер - 10, Хантер - 10, Темиров - 8, Квитковских - 8, Попов - 6, Ищенко - 5, Шеянов - 5, Самойленко - 5, Коновалов - 3, Коско - 2, Робертсон - 2, Елатонцев

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые провели время на сегодняшней игре. У нас было много домашних матчей подряд, очень приятно видеть такую поддержку. Я многократно говорил – когда мы сохраняем концентрацию и играем на 100%, то способны доминировать над любой командой. Сегодняшняя игра отличное доказательство.

Во второй игре подряд мы одержали победу над сильным соперником, не оставив ему шансов. Сегодня проявили себя в защите, поддерживали концентрацию на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

