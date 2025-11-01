Пистиолис прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (104:64).

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые провели время на сегодняшней игре. У нас было много домашних матчей подряд, очень приятно видеть такую поддержку. Я многократно говорил – когда мы сохраняем концентрацию и играем на 100%, то способны доминировать над любой командой. Сегодняшняя игра отличное доказательство.

Во второй игре подряд мы одержали победу над сильным соперником, не оставив ему шансов. Сегодня проявили себя в защите, поддерживали концентрацию на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.