Юдин высказался о разгромном поражении «Локомотива-Кубань» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (64:104).

«Нет смысла долго что-то рассказывать. Поздравляю ЦСКА с победой, также Андреаса. Они были намного лучше с первой и до последней минуты. Мы, к сожалению, не смогли ничего противопоставить сопернику», — приводит слова Антона Юдина официальный сайт Единой лиги.

Московский клуб одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги. Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел второе поражение в четырёх последних встречах.