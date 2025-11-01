Юдин высказался о разгромном поражении «Локомотива-Кубань» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (64:104).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 64
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 18, Уэйр - 13, Джекири - 12, Кливленд - 11, Антонов - 11, Ухов - 10, Курбанов - 7, Руженцев - 6, Ганькевич - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Карпенко - 3
Локомотив-Кубань: Миллер - 10, Хантер - 10, Темиров - 8, Квитковских - 8, Попов - 6, Ищенко - 5, Шеянов - 5, Самойленко - 5, Коновалов - 3, Коско - 2, Робертсон - 2, Елатонцев
«Нет смысла долго что-то рассказывать. Поздравляю ЦСКА с победой, также Андреаса. Они были намного лучше с первой и до последней минуты. Мы, к сожалению, не смогли ничего противопоставить сопернику», — приводит слова Антона Юдина официальный сайт Единой лиги.
Московский клуб одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги. Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел второе поражение в четырёх последних встречах.
