Владимир Гомельский объяснил роль суперзвёзд НБА на примере Янниса Адетокунбо

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу роли суперзвёзд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). У специалиста поинтересовались, так ли они важны в командах.

«Наличие суперзвезды в составе команды определяет тактику на игру. Суперзвезда заставляет соперника выстраивать оборону с учётом присутствия на площадке игрока с суперспособностями в атаке.

Адетокунбо заставляет любого оппонента предусматривать двойную, а то и тройную подстраховку в краске. А это уже значительно облегчает жизнь всем снайперам в «Милуоки», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

