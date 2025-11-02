Владимир Гомельский объяснил роль суперзвёзд НБА на примере Янниса Адетокунбо

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу роли суперзвёзд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). У специалиста поинтересовались, так ли они важны в командах.
«Наличие суперзвезды в составе команды определяет тактику на игру. Суперзвезда заставляет соперника выстраивать оборону с учётом присутствия на площадке игрока с суперспособностями в атаке.
Адетокунбо заставляет любого оппонента предусматривать двойную, а то и тройную подстраховку в краске. А это уже значительно облегчает жизнь всем снайперам в «Милуоки», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
