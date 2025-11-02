Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Этой пятёрке я доверяю в плей-офф больше, чем любой другой». Шакил О’Нил выделил клуб НБА

«Этой пятёрке я доверяю в плей-офф больше, чем любой другой». Шакил О’Нил выделил клуб НБА
Комментарии

Легендарный центровой НБА, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О’Нил высоко оценил перспективы «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне североамериканской лиги.

«Этой пятёрке я доверяю в плей-офф больше, чем любой другой. Стеф Карри, Джимми Батлер, Дрэймонд Грин, старик Эл Хорфорд — их опыт сам по себе будет иметь огромное значение. А ещё есть молодой Жонатан Куминга, который отлично вписывается.

В плей-офф, когда нужно замедлить игру и принимать точные решения, такая комбинация опыта и молодости может стать решающей», — сказал О’Нил в эфире программы NBA on ESPN.

Сейчас читают:
Ему 37, а Стефен Карри — самый яркий в НБА! Он снова попадает невероятные «трёшки». Видео
Ему 37, а Стефен Карри — самый яркий в НБА! Он снова попадает невероятные «трёшки». Видео

Стефен Карри вызвал восторг китайцев после данка левой рукой:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android