«Этой пятёрке я доверяю в плей-офф больше, чем любой другой». Шакил О’Нил выделил клуб НБА

Легендарный центровой НБА, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О’Нил высоко оценил перспективы «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне североамериканской лиги.

«Этой пятёрке я доверяю в плей-офф больше, чем любой другой. Стеф Карри, Джимми Батлер, Дрэймонд Грин, старик Эл Хорфорд — их опыт сам по себе будет иметь огромное значение. А ещё есть молодой Жонатан Куминга, который отлично вписывается.

В плей-офф, когда нужно замедлить игру и принимать точные решения, такая комбинация опыта и молодости может стать решающей», — сказал О’Нил в эфире программы NBA on ESPN.

Стефен Карри вызвал восторг китайцев после данка левой рукой: