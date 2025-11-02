Фото: представлена коллекционная карточка Егора Дёмина в НБА

Британское подразделение компании Topps представило серию коллекционных карточек новичков НБА сезона-2025/2026, куда вошёл и российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин.

Новая линейка, как отмечается на сайте, стала одной из самых захватывающих за последние годы. Серия включает широкий набор базовых карточек и лимитированные цветовые вариации, что вызвало большой интерес у коллекционеров.

Фото: Скриншот/https://x.com/RasslinWalrus

«Он обладает всеми необходимыми качествами — дриблингом, броском, энергией и умением двигаться по площадке», — приводятся слова именитого российского баскетболиста Андрея Кириленко в описании к карточке.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»: