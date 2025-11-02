Дабл-дабл Янниса Адетокундо не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Сакраменто»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 135:133.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокундо, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

Лучшую результативность у «Сакраменто» показал Зак Лавин, записав в свой актив 31 очко.

«Сакраменто» прервал серию из трёх поражений подряд. «Милуоки», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Милуоки» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Сакраменто» сыграет с «Денвер Наггетс». Оба матча пройдут 4 ноября.