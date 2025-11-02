Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милуоки – Сакраменто, результат матча 2 ноября 2025, счет 133:135, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

Дабл-дабл Янниса Адетокундо не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Сакраменто»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 135:133.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
133 : 135
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Кузма - 22, Трент-мл. - 17, Грин - 17, Портис - 16, Роллинз - 16, Тёрнер - 9, Коффи - 4, Принс - 3, Энтони - 3, Симс, Харрис, Адетокунбо, Джексон
Сакраменто Кингз: Лавин - 31, Дерозан - 29, Сабонис - 24, Шрёдер - 24, Уэстбрук - 12, Юбэнкс - 10, Эллис - 3, Кардуэлл - 2, Джонс, Клиффорд, Макдермотт, Шарич, Картер, Плауден, Рейно

Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокундо, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

Лучшую результативность у «Сакраменто» показал Зак Лавин, записав в свой актив 31 очко.

«Сакраменто» прервал серию из трёх поражений подряд. «Милуоки», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Милуоки» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Сакраменто» сыграет с «Денвер Наггетс». Оба матча пройдут 4 ноября.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Дончич начал сезон на сумасшедшем ходу! Но возможность стать MVP ему перекроют другие силы
Дончич начал сезон на сумасшедшем ходу! Но возможность стать MVP ему перекроют другие силы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android