Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Индиана Пэйсерс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 2 ноября 2025, счёт 114:109, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Индиана» прервала затяжную серию поражений в НБА, одолев «Голден Стэйт». У Карри 24 очка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Индианнаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 114:109. Благодаря этой победе «Индиана» прервала затяжную шестиматчевую серию поражений на старте сезона-2025/2026 в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Индиана Пэйсерс: Несмит - 31, Сиакам - 27, Джексон - 25, Джексон - 10, Уокер - 6, Фёрфи - 5, Брэдли - 5, Шиппард - 3, Деннис - 2, Питер, Маккланг, Робинсон-Эрл, Хафф
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Батлер - 20, Куминга - 17, Подзиемски - 16, Пост - 9, Грин - 8, Сантос - 5, Хорфорд - 4, Муди - 3, Хилд - 3, Пэйтон II, Ричард, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал звёздный американский разыгрывающий защитник Стефен Карри, который набрал 24 очка. Также на его счету две результативные передачи. Лучшую результативность у «Индианы» показал защитник Аарон Несмит, записав в свой актив 31 очко, шесть подборов и одну передачу.

«Индиана» продолжит домашнюю серию и встретится с «Милуоки Бакс» 4 ноября, а «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Финикс Санз» 5 ноября.

Календарь регулярки НБА
Турнирная таблица регулярки НБА
Материалы по теме
Дёмин установил особый рекорд в НБА
Истории
Дёмин установил особый рекорд в НБА

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android