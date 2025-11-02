«Индиана» прервала затяжную серию поражений в НБА, одолев «Голден Стэйт». У Карри 24 очка

В ночь с 1 на 2 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Индианнаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 114:109. Благодаря этой победе «Индиана» прервала затяжную шестиматчевую серию поражений на старте сезона-2025/2026 в НБА.

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал звёздный американский разыгрывающий защитник Стефен Карри, который набрал 24 очка. Также на его счету две результативные передачи. Лучшую результативность у «Индианы» показал защитник Аарон Несмит, записав в свой актив 31 очко, шесть подборов и одну передачу.

«Индиана» продолжит домашнюю серию и встретится с «Милуоки Бакс» 4 ноября, а «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Финикс Санз» 5 ноября.

Рекорды НБА: