Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 2 ноябоя, календарь, таблица

Результаты матчей НБА 2 ноября
В ночь на 2 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты игр НБА на 2 ноября:

«Милуоки Бакс» — «Сакраменто Кингз» — 133:135;
«Шарлотт Хорнетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 105:122;
«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 94:125;
«Индиана Пэйсерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:109;
«Бостон Селтикс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:128;
«Детройт Пистонс» — «Даллас Маверикс» — 122:110.

В Западной конференции осталось два непобеждённых клуба — «Оклахома-Сити Тандер» (шесть побед) и «Сан-Антонио Спёрс» (пять). На Востоке такой коллектив один — «Чикаго Буллз» (пять выигранных встреч).

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
