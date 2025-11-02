Результаты матчей НБА 2 ноября

В ночь на 2 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты игр НБА на 2 ноября:

«Милуоки Бакс» — «Сакраменто Кингз» — 133:135;

«Шарлотт Хорнетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 105:122;

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 94:125;

«Индиана Пэйсерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:109;

«Бостон Селтикс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:128;

«Детройт Пистонс» — «Даллас Маверикс» — 122:110.

В Западной конференции осталось два непобеждённых клуба — «Оклахома-Сити Тандер» (шесть побед) и «Сан-Антонио Спёрс» (пять). На Востоке такой коллектив один — «Чикаго Буллз» (пять выигранных встреч).