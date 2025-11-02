В воскресенье, 2 ноября, состоится очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание матчей Единой лиги на 2 ноября (время московское):

14:00. «Автодор» — МБА-МАИ;

16:00. «Пари Нижний Новгород» — УНИКС.

Лидером сезона на момент публикации новости является действующий чемпион ЦСКА — семь побед и одно поражение в восьми матчах. УНИКС располагается на второй строчке — шесть побед и одно поражение. МБА-МАИ занимает третье место — пять побед при двух поражениях. Клуб «Бетсити Парма» — четвёртый (пять побед и три поражения). Вице-чемпион прошлого сезона «Зенит» — пятый (пять побед и три поражения).