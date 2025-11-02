Скидки
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

«Есть интерес». Агент Шведа высказался о будущем Алексея

«Есть интерес». Агент Шведа высказался о будущем Алексея
Баскетбольный агент Обрад Фимич, представляющий интересы звёздного разыгрывающего Алексея Шведа, высказался о будущем своего подопечного.

«Ждём, смотрим. Есть интерес из Китая. Но мы еще ни в чем пока не определились», — приводит слова Фимича «Матч ТВ».

36-летний баскетболист начинал сезон-2024/2025 в составе китайского клуба «Шаньси Лунгс», в который перешёл из московского ЦСКА. В декабре 2024-го был выведен из заявки «Шаньси», а в январе официально стал игроком санкт-петербургского «Зенита», которому помог одержать победу в регулярном чемпионате. В финале плей-офф, до которого сине-бело-голубые дошли вместе со Шведом, питерцы встречались с ЦСКА и проиграли — 2-4.

