«Нужно выходить помирать на площадке». Воронцевич — о поражении от «Енисея» в ЕЛ

38-летний российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал поражение в Единой лиге ВТБ от «Енисея» (78:83).

«35 игровых минут? Чувствую себя неплохо, но есть осадок от поражения. Естественно, неприятно, когда твоя команда проигрывает. Ты выкладываешься, стараешься. Я сказал после игры ребятам, что нужно выходить бороться и, как нас учили, помирать на площадке, потому что если соперник желает больше, то будет победа за ним.

Естественно, играем на чужой арене и всё чужое, не своё, но я считаю, что это, наверное, от настроя, когда думаешь, что на классе ты обыграешь, а на самом деле, энергия и желание у «Енисея» были больше однозначно. При своих трибунах, когда они забивали каждый мяч, фанаты их заряжали своей энергией, те бежали и набирали уверенности. Ну, а мы в свою очередь, конечно, в роли догоняющего были, а не в роли того, кто диктует правила игры», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».