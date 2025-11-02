Гомельский — о «Локо»: ЦСКА разбомбил команду, к которой симпатий никогда не чувствовал!

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о разгромной победе ЦСКА над «Локомотивом-Кубань» (104:64) в матче Единой лиги ВТБ.

«Перед началом этого матча со мной произошла такая история — я заходил во дворец в свой сектор, но ещё на улице стоял болельщик ЦСКА и сказал мне: «Ждём сегодня напряжённой борьбы?» А я ему: «Не-не, не ждём». И вспомнил, что говорил мой папа: «Хочу, чтоб «сороковник» и с песней». 104:64 и с песней во всё горло! Разбомбили эту команду, к которой я никаких симпатий никогда в жизни не чувствовал!

А армейцы сыграли — все 12 [игроков], все в очках. Ганькевич провёл, наверное, самое большое время на площадке, Карпенко успел и перехватить, и отнять, и забить. Молодые сыграли, а уж про то, что у нас в составе пять человек 10+ очков — ну как такую команду можно обыграть, когда все без исключения… Не говорю, что без ошибок, но все без исключения пахали в защите. Одно удовольствие смотреть», — сказал Гомельский в видео в своём телеграм-канале.