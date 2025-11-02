Скидки
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

Гомельский — о «Локо»: ЦСКА разбомбил команду, к которой симпатий никогда не чувствовал!
Аудио-версия:
Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о разгромной победе ЦСКА над «Локомотивом-Кубань» (104:64) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 64
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 18, Уэйр - 13, Джекири - 12, Кливленд - 11, Антонов - 11, Ухов - 10, Курбанов - 7, Руженцев - 6, Ганькевич - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Карпенко - 3
Локомотив-Кубань: Миллер - 10, Хантер - 10, Темиров - 8, Квитковских - 8, Попов - 6, Ищенко - 5, Шеянов - 5, Самойленко - 5, Коновалов - 3, Коско - 2, Робертсон - 2, Елатонцев

«Перед началом этого матча со мной произошла такая история — я заходил во дворец в свой сектор, но ещё на улице стоял болельщик ЦСКА и сказал мне: «Ждём сегодня напряжённой борьбы?» А я ему: «Не-не, не ждём». И вспомнил, что говорил мой папа: «Хочу, чтоб «сороковник» и с песней». 104:64 и с песней во всё горло! Разбомбили эту команду, к которой я никаких симпатий никогда в жизни не чувствовал!

А армейцы сыграли — все 12 [игроков], все в очках. Ганькевич провёл, наверное, самое большое время на площадке, Карпенко успел и перехватить, и отнять, и забить. Молодые сыграли, а уж про то, что у нас в составе пять человек 10+ очков — ну как такую команду можно обыграть, когда все без исключения… Не говорю, что без ошибок, но все без исключения пахали в защите. Одно удовольствие смотреть», — сказал Гомельский в видео в своём телеграм-канале.

