Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клуб НБА «Майами» отправил россиянина Голдина в G-Лигу

Клуб НБА «Майами» отправил россиянина Голдина в G-Лигу
Комментарии

24-летний российский центровой Владислав Голдин, являющийся игроком команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», был отправлен в Лигу развития (G-Лигу), о чём сообщил журналист «Майами» Айра Виндерман в социальной сети Х.

Владислав, обладающий двусторонним контрактом с «Хит», по которому россиянин может сыграть в 50 матчах НБА в сезоне-2024/2025, будет выступать за фарм-клуб «Су-Фолс Скайфорс».

После 17 матчей в сезоне-2024/2025 Лиги развития «Скайфорс» располагаются на втором месте в Центральном дивизионе, одержав 12 побед при пяти поражениях. Лидером их группы является «Айова Вулвз», у которой 12 побед и четыре поражения.

Материалы по теме
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android