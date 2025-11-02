Клуб НБА «Майами» отправил россиянина Голдина в G-Лигу

24-летний российский центровой Владислав Голдин, являющийся игроком команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», был отправлен в Лигу развития (G-Лигу), о чём сообщил журналист «Майами» Айра Виндерман в социальной сети Х.

Владислав, обладающий двусторонним контрактом с «Хит», по которому россиянин может сыграть в 50 матчах НБА в сезоне-2024/2025, будет выступать за фарм-клуб «Су-Фолс Скайфорс».

После 17 матчей в сезоне-2024/2025 Лиги развития «Скайфорс» располагаются на втором месте в Центральном дивизионе, одержав 12 побед при пяти поражениях. Лидером их группы является «Айова Вулвз», у которой 12 побед и четыре поражения.