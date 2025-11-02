«У них летело всё». Воронцевич — о низкой реализации бросков в матче с «Енисеем»

38-летний российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал низкую реализацию дальних бросков в матче Единой лиге ВТБ с «Енисеем» (78:83). Петербуржцы реализовали 11 трёхочковых при 35 попытках.

— В какой-то момент статистика попадания трехочковых была один из пятнадцати. Почему не летел мяч?

— Это, наверное, поспешные атаки, потому что, как сказано было, мы провалили начало, и потом, когда пытаешься догнать, уже торопишься. Естественно, когда ты совершаешь поспешные атаки, не всегда всё залетает. Поэтому, когда мы стали играть в командный баскетбол, когда мы стали гонять мяч, переводить со стороны на сторону и делиться мячом с партнёром, тогда стало всё получаться, мы догнали и даже немножко повели, но всё же не хватило задора. И, конечно, надо отдать должное ребятам из «Енисея», у них летело сегодня всё. Повторюсь, что, в начале игры, конечно, с нашей стороны была плохая защита. Она дала им уверенность в себе, — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.