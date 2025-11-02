Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У них летело всё». Воронцевич — о низкой реализации бросков в матче с «Енисеем»

«У них летело всё». Воронцевич — о низкой реализации бросков в матче с «Енисеем»
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал низкую реализацию дальних бросков в матче Единой лиге ВТБ с «Енисеем» (78:83). Петербуржцы реализовали 11 трёхочковых при 35 попытках.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 23, Сонько - 19, Артис - 15, Долинин - 8, Тасич - 7, Рыжов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин, Антипов
Зенит: Фрейзер - 26, Емченко - 17, Воронцевич - 13, Щербенев - 10, Мартюк - 7, Земский - 4, Узинский - 1, Карасёв, Кривых, Дулкай

— В какой-то момент статистика попадания трехочковых была один из пятнадцати. Почему не летел мяч?
— Это, наверное, поспешные атаки, потому что, как сказано было, мы провалили начало, и потом, когда пытаешься догнать, уже торопишься. Естественно, когда ты совершаешь поспешные атаки, не всегда всё залетает. Поэтому, когда мы стали играть в командный баскетбол, когда мы стали гонять мяч, переводить со стороны на сторону и делиться мячом с партнёром, тогда стало всё получаться, мы догнали и даже немножко повели, но всё же не хватило задора. И, конечно, надо отдать должное ребятам из «Енисея», у них летело сегодня всё. Повторюсь, что, в начале игры, конечно, с нашей стороны была плохая защита. Она дала им уверенность в себе, — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.

Материалы по теме
Лишь единицы могли бы в это поверить — «Енисей» расправился с «Зенитом» в Единой лиге
Лишь единицы могли бы в это поверить — «Енисей» расправился с «Зенитом» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android