«Автодор» потерпел пятое поражение подряд, уступив МБА-МАИ в Единой лиге

В субботу, 2 ноября, на стадионе «Кристалл» в Саратове завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Автодор» принимал московскую МБА-МАИ. Хозяева площадки со счётом 75:80 (18:28; 16:11; 15:17; 26:24) уступили гостям из столицы. Это поражение стало для «Автодора» пятым подряд.

В составе хозяев отличился американский защитник Терренс Эдвардс — 19 очков, пять подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+24».

У москвичей лучшими стали сразу два игрока — разыгрывающий защитник Вячеслав Зайцев и лёгкий форвард Максим Барашков. У Зайцева 20 очков, четыре подбора, восемь передач, один перехват и три потери при коэффициенте эффективности «+25». У Барашкова — 23 очка, семь подборов, одна передача, два перехвата, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23».