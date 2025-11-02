Скидки
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

Автодор — МБА-МАИ, результат матча 2 ноября 2025, счет 75:80, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Автодор» потерпел пятое поражение подряд, уступив МБА-МАИ в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 2 ноября, на стадионе «Кристалл» в Саратове завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Автодор» принимал московскую МБА-МАИ. Хозяева площадки со счётом 75:80 (18:28; 16:11; 15:17; 26:24) уступили гостям из столицы. Это поражение стало для «Автодора» пятым подряд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
75 : 80
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Хаджибегович, Хэмилтон
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Адайкин, Певнев

В составе хозяев отличился американский защитник Терренс Эдвардс — 19 очков, пять подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+24».

У москвичей лучшими стали сразу два игрока — разыгрывающий защитник Вячеслав Зайцев и лёгкий форвард Максим Барашков. У Зайцева 20 очков, четыре подбора, восемь передач, один перехват и три потери при коэффициенте эффективности «+25». У Барашкова — 23 очка, семь подборов, одна передача, два перехвата, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
