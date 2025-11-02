Скидки
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Какой-то парень выхватывал сумку у женщины». Яннис Адетокунбо — объяснил синяк под глазом

Аудио-версия:
30-летний греческий тяжёлый форвард и лидер клуба НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, откуда у него появился синяк под глазом.

Фото: Кадр из социальных сетей «Милуоки Бакс»

«На самом деле, просто пошёл в супермаркет. И вот, когда я расплачивался за покупки, увидел, что какой-то парень выхватывал у женщины сумку. Крикнул ему: «Эй, парень, ты что делаешь? Стой!» Подошёл, схватил его, а он развернулся и ударил меня локтем в глаз. Но я снова его схватил, повалил на пол, забрал сумку, отдал её женщине — она была в безопасности. Потом ещё оплатил её покупки, потому что женщина была в шоке, её всю трясло.

Потом приехала полиция, забрала этого парня… Не знаю, может, взяли его под стражу. А я просто вернулся домой», — приводит слова Адетокунбо пресс-служба «Милуоки».

Серьёзно? Шесть шагов в НБА стали нормой? Яннис Адетокунбо — автор спорного момента
