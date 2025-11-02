Скидки
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Могу быть доволен». Тренер «Автодора» Богичевич — о поражении от МБА-МАИ

Аудио-версия:
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение в матче Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (75:80).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
75 : 80
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Эдвардс - 19, Хэмилтон - 17, Ньюмэн - 14, Хаджибегович - 11, Беслач - 7, Клименко - 5, Пранаускис - 2, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Мотовилов, Вольхин
МБА-МАИ: Барашков - 23, Зайцев - 20, Зубков - 17, Личутин - 13, Трушкин - 4, Савков - 3, Комолов, Исмаилов, Балашов, Платунов, Адайкин, Певнев

«Поздравляю команду МБА-МАИ с победой. За исключением части первой четверти, могу быть доволен всеми остальными вещами. Считаю, мы не сдавались и боролись до последних секунд. Дважды возвращались в игру, но затем не забивали открытые броски, а соперники, напротив, набирали очки, что и сделало разницу.

Эпизодами в первой половине мы не играли в полную силу и с полной энергией, плохо защищались. Однако в остальное время действовали с самоотдачей. Сейчас находимся в ситуации, когда игроки восстановились от травм, но пока не набрали оптимальных кондиций. Они будут прибавлять», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги.

