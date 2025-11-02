УНИКС победил «Пари НН» в гостевом матче с отрывом в 23 очка

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным клубом «Пари Нижний Новгород» и казанской командой УНИКС. Встреча завершилась победой гостей со счётом 84:61 (14:18, 21:10, 21:16, 28:17).

Самым результативным игроком в составе казанского коллектива стал 32-летний американский центровой Джален Рейнольдс. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать одну передачу и совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе «Пари НН» стал 27-летний российский форвард Кирилл Попов. В ходе матча он набрал 15 очков, сделал семь подборов и отдал одну передачу.