УНИКС победил «Пари НН» в гостевом матче с отрывом в 23 очка

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным клубом «Пари Нижний Новгород» и казанской командой УНИКС. Встреча завершилась победой гостей со счётом 84:61 (14:18, 21:10, 21:16, 28:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
61 : 84
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 15, Попов - 15, Гришаев - 11, Хоменко - 8, Лукач - 4, Зоткин - 4, Платонов - 2, Хвостов - 2, Буринский, Шендеров
УНИКС: Рейнольдс - 20, Лопатин - 17, Бингэм - 11, Д. Кулагин - 10, Ли - 9, Белоусов - 6, Беленицкий - 5, Захаров - 3, Илюк - 3, Халилулаев

Самым результативным игроком в составе казанского коллектива стал 32-летний американский центровой Джален Рейнольдс. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать одну передачу и совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе «Пари НН» стал 27-летний российский форвард Кирилл Попов. В ходе матча он набрал 15 очков, сделал семь подборов и отдал одну передачу.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
