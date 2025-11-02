«Ценно обыграть такую команду». Главный тренер МБА-МАИ — о победе над «Автодором»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче с саратовским «Автодором», который состоялся сегодня, 2 ноября, и завершился в пользу московского коллектива со счетом 80:75.

«Очень тяжёлая, нужная и важная победа. «Саратов» дома всегда играет хорошо и агрессивно, тем более сейчас в полном составе. У «Автодора» закончилась чёрная полоса по травмам, тем ценнее обыграть такую команду в гостях. Из минусов – очень часто, поведя в 10—13 очков, мы где-то расслаблялись и давали им вернуться в игру. Хорошо, что в конце всё-таки дотерпели, сделали то, что нужно и добились победы», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.