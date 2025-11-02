«Ценно обыграть такую команду». Главный тренер МБА-МАИ — о победе над «Автодором»
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче с саратовским «Автодором», который состоялся сегодня, 2 ноября, и завершился в пользу московского коллектива со счетом 80:75.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
75 : 80
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Эдвардс - 19, Хэмилтон - 17, Ньюмэн - 14, Хаджибегович - 11, Беслач - 7, Клименко - 5, Пранаускис - 2, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Мотовилов, Вольхин
МБА-МАИ: Барашков - 23, Зайцев - 20, Зубков - 17, Личутин - 13, Трушкин - 4, Савков - 3, Комолов, Исмаилов, Балашов, Платунов, Адайкин, Певнев
«Очень тяжёлая, нужная и важная победа. «Саратов» дома всегда играет хорошо и агрессивно, тем более сейчас в полном составе. У «Автодора» закончилась чёрная полоса по травмам, тем ценнее обыграть такую команду в гостях. Из минусов – очень часто, поведя в 10—13 очков, мы где-то расслаблялись и давали им вернуться в игру. Хорошо, что в конце всё-таки дотерпели, сделали то, что нужно и добились победы», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.
