«Он выглядит потрясающе». Дюрант — о восстановлении Тейтума

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант поделился мнением о темпе восстановления лидера «Бостон Селтикс» соотечественника Джейсона Тейтума, который порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс».

«Через пять—шесть месяцев [после травмы ахилла] я бы не сказал, что чувствовал себя настолько уверенно, чтобы забить сверху… Джейсон, похоже, отлично справляется с реабилитацией. Выглядит отлично. Не вижу ни малейшей хромоты. Для игрока, которому сделали операцию на ахилле прямо во время плей-офф, он выглядит просто потрясающе», — приводит слова Дюранта аккаунт Celtics on CLNS в социальной сети Х.