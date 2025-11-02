23-летний игрок НБА набил на спине портрет своей 40-летней девушки

23-летний защитник клуба «Финикс Санз» американец Джейлен Грин показал, что набил на спине портрет своей 40-летней девушки Драи Мишель.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский игрок принял участие в 82 матчах. В среднем за встречу Грин набирал 21 очко, делал 4,6 подбора, отдавал 3,4 передачи и совершал 0,9 перехвата.

Джейлен был выбран на драфте НБА в 2021 году клубом «Хьюстон Рокетс», за который он выступал до 2025 года. 22 июня стало известно, что Грин вместе с Диллоном Бруксом, 10-м пиком на драфте НБА 2025 года и пятью пиками второго раунда будет обменян в «Финикс Санз» на Кевина Дюранта.