Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: результаты матчей 2 ноября

Единая лига: результаты матчей 2 ноября
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, состоялся очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Единой лиги на 2 ноября.

«Автодор» — МБА-МАИ — 75:80;
«Пари Нижний Новгород» — УНИКС — 61:84.

Лидером сезона на момент публикации новости является действующий чемпион ЦСКА — семь побед и одно поражение в восьми матчах. УНИКС располагается на второй строчке — семь побед и одно поражение. МБА-МАИ занимает третье место — шесть побед при двух поражениях. Клуб «Бетсити Парма» — четвёртый (пять побед и три поражения). Вице-чемпион прошлого сезона «Зенит» — пятый (пять побед и три поражения).

Материалы по теме
Единая лига: результаты матчей 30 октября
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android