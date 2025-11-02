Единая лига: результаты матчей 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, состоялся очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Единой лиги на 2 ноября.

«Автодор» — МБА-МАИ — 75:80;

«Пари Нижний Новгород» — УНИКС — 61:84.

Лидером сезона на момент публикации новости является действующий чемпион ЦСКА — семь побед и одно поражение в восьми матчах. УНИКС располагается на второй строчке — семь побед и одно поражение. МБА-МАИ занимает третье место — шесть побед при двух поражениях. Клуб «Бетсити Парма» — четвёртый (пять побед и три поражения). Вице-чемпион прошлого сезона «Зенит» — пятый (пять побед и три поражения).