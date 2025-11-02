Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Пари НН»

Главный тренер казанского клуба УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась с счётом 84:61 в пользу УНИКСа.

«В первой четверти играли без концентрации – с трудом влились в игру. Но уже во второй четверти мы стали играть лучше, набирали свои очки и шаг за шагом увеличивали разрыв», – приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Лидером сезона на момент публикации новости является действующий чемпион ЦСКА — семь побед и одно поражение в восьми матчах. УНИКС располагается на второй строчке — семь побед и одно поражение. МБА-МАИ занимает третье место — шесть побед при двух поражениях.