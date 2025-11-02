Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Пари НН»
Главный тренер казанского клуба УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась с счётом 84:61 в пользу УНИКСа.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
61 : 84
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 15, Попов - 15, Гришаев - 11, Хоменко - 8, Лукач - 4, Зоткин - 4, Платонов - 2, Хвостов - 2, Буринский, Шендеров
УНИКС: Рейнольдс - 20, Лопатин - 17, Бингэм - 11, Д. Кулагин - 10, Ли - 9, Белоусов - 6, Беленицкий - 5, Захаров - 3, Илюк - 3, Халилулаев
«В первой четверти играли без концентрации – с трудом влились в игру. Но уже во второй четверти мы стали играть лучше, набирали свои очки и шаг за шагом увеличивали разрыв», – приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.
Лидером сезона на момент публикации новости является действующий чемпион ЦСКА — семь побед и одно поражение в восьми матчах. УНИКС располагается на второй строчке — семь побед и одно поражение. МБА-МАИ занимает третье место — шесть побед при двух поражениях.
