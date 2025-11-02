НБА оштрафовала Джоэла Эмбиида на $ 50 тыс. за непристойный жест в матче с «Бостоном»

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оштрафовало 31-летнего лидера клуба «Филадельфия Сиксерс» камерунца Джоэла Эмбиида, выступающего на позиции центрового, на $ 50 тыс. за непристойный жест, который тот показал во время матча с «Бостон Селтикс». Встреча прошла 1 ноября и завершилась со счётом 109:108 в пользу «кельтов».

Примечательно, что именно Эмбиид мог бы стать главным героем прошедшего матча. За 3,5 секунды до окончания основного времени игроки «Сиксерс» ввели мяч из-за боковой, по итогам он оказался у Эмбиида. Джоэл попытался реализовать трёхочковый бросок, который мог бы принести его команде победу, но центровой не попал в кольцо.