НБА оштрафовала Джоэла Эмбиида на $ 50 тыс. за непристойный жест в матче с «Бостоном»

Комментарии

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оштрафовало 31-летнего лидера клуба «Филадельфия Сиксерс» камерунца Джоэла Эмбиида, выступающего на позиции центрового, на $ 50 тыс. за непристойный жест, который тот показал во время матча с «Бостон Селтикс». Встреча прошла 1 ноября и завершилась со счётом 109:108 в пользу «кельтов».

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Эмбиид - 20, Убре - 17, Эджкомб - 17, Гримс - 16, Драммонд - 6, Эдвардс - 2, Бона - 2, Уокер - 2, Лоури, Уотфорд, Брум, Гордон
Бостон Селтикс: Браун - 32, Саймонс - 19, Уайт - 15, Притчард - 15, Гарза - 9, Тиллман - 5, Гонсалес - 5, Кета - 4, Хозер - 3, Майнотт - 2, Уолш, Шейерман, Буше

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Примечательно, что именно Эмбиид мог бы стать главным героем прошедшего матча. За 3,5 секунды до окончания основного времени игроки «Сиксерс» ввели мяч из-за боковой, по итогам он оказался у Эмбиида. Джоэл попытался реализовать трёхочковый бросок, который мог бы принести его команде победу, но центровой не попал в кольцо.

Видео
Джоэл Эмбиид смазал решающий трёхочковый, который мог помочь выиграть матч Кубка НБА
Комментарии
