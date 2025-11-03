Эмбиид резко отреагировал на штраф в $ 50 тыс. за исполнение «непристойного жеста»

31-летний лидер клуба «Филадельфия Сиксерс» камерунец Джоэл Эмбиид прокомментировал решение руководства Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оштрафовать его на $ 50 тыс. за исполнение «непристойного жеста» в матче с «Бостон Селтикс». Встреча прошла 1 ноября и завершилась со счётом 109:108 в пользу кельтов.

«Вам всем лучше начать штрафовать судей за «непристойные жесты» при фиксировании «блокировки», раз уж мне нельзя этого делать»», — написал Эмбиид на своей странице в социальной сети Х.

Примечательно, что именно Эмбиид мог стать главным героем прошедшего матча. За 3,5 секунды до окончания основного времени игроки «Сиксерс» ввели мяч из-за боковой, и он оказался у Эмбиида. Джоэл попытался реализовать трёхочковый бросок, который мог бы принести его команде победу, но центровой не попал в кольцо.