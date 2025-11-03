Представлен статус Егора Дёмина перед матчем «Бруклина» с «Филадельфией» — источник

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не выйдет на площадку с первых минут предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс». Об этом информирует известный портал RotoWire. Отметим, что данные носят предварительный характер.
Матч пройдёт 3 ноября и начнётся в 2:00 по московскому времени. Встреча состоится на домашней арене «Бруклина». Портал отмечает, что в стартовом составе «Нетс» выйдут следующие баскетболитсы: Бен Сараф, Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, Майкл Портер и Николас Клэкстон.
Дёмин на данный момент принял участие в четырёх матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 7,5 очка, четыре подбора и 2,5 передачи.
Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА: