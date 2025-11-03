Скидки
Владимир Гомельский ответил на вопрос о перспективах «Зенита» на фоне «эпидемии травм»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно травм, с которыми столкнулся «Зенит» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

Ранее стало известно, что лидер сине-бело-голубых Алекс Пойтресс получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл из строя до конца сезона. Недавний матч «Зенита» с «Енисеем» (78:83) пропускали Андре Роберсон, Ненад Димитриевич, Ливай Рэндольф и Георгий Жбанов.

— В чём, на ваш взгляд, причина эпидемии травм в «Зените»? Она будет приговором для результатов команды в этом сезоне?
— Обычно в начале сезона причиной травм является недостаточная физическая подготовка ряда игроков к увеличению нагрузок. Иногда бывает и по-другому. Случайные совпадения при получении травмы одного игрока за другим. В «Зените» только травма Пойтресса может вызвать сложности в конце сезона. Все остальные травмы — явление проходящее и возвращение травмированных игроков произойдёт ещё в ноябре, — написал Гомельский.

