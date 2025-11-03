Скидки
Чарльз Баркли назвал игрока НБА, у которого самое уникальное тело после Шакила О'Нила

Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы НБА и аналитик Чарльз Баркли высоко оценил потенциал центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, отметив, что единственное, что может помешать французу — это травмы.

«Единственный вопрос по Виктору — здоровье. Никто не сомневается в его умении играть, вопрос только в том, сможет ли он оставаться здоровым. У парней с такими уникальными телосложениями всегда есть риск.

У Виктора, наверное, самое уникальное тело в НБА после Шакила О’Нила. Когда мы впервые увидели Шака, то не могли поверить, каким большим и атлетичным он был. Шакил был самым уникальным игроком, которого я видел, из-за сочетания силы и скорости.

Но Виктор другой. Посмотрите на Мануте Бола или Марка Итона — они были ростом семь футов три-четыре дюйма, но у них не было такого дриблинга, они не обладали такой атлетичностью и не могли бросать трёхочковые, как он», — сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты
Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона:

