«Оклахома» разгромила «Нью-Орлеан», одержав седьмую победу подряд в сезоне НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на арене «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 137:106.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 30 очков.

Лучшую результативность у «Пеликанс» показал Зайон Уильямсон, записав в свой актив 20 очков.

«Оклахома» продлила победную серию до семи матчей. «Пеликанс» потерпели шестое поражение кряду.

В следующем матче «Оклахома» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Пеликанс» сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча пройдут 5 ноября.