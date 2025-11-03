Скидки
Оклахома – Пеликанс, результат матча 2 ноября 2025, счет 137:106, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Оклахома» разгромила «Нью-Орлеан», одержав седьмую победу подряд в сезоне НБА
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на арене «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 137:106.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
137 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уиггинс - 15, Хартенштайн - 14, Джо - 13, Уоллес - 13, Карлсон - 11, Митчелл - 10, Карузо - 8, Янгблад - 6, Дженг - 3, Барнхайзер - 2, Уильямс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 20, Мёрфи - 19, Фирс - 16, Джонс - 12, Пул - 11, Мисси - 7, Маткович - 4, Куин - 4, Пиви - 3, Альварадо - 3, Луни - 3, Макгауэнс - 2, Бей - 2, Джордан, Хоукинс

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 30 очков.

Лучшую результативность у «Пеликанс» показал Зайон Уильямсон, записав в свой актив 20 очков.

«Оклахома» продлила победную серию до семи матчей. «Пеликанс» потерпели шестое поражение кряду.
В следующем матче «Оклахома» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Пеликанс» сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча пройдут 5 ноября.

Серьёзно? Шесть шагов в НБА стали нормой? Яннис Адетокунбо — автор спорного момента
