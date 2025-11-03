«Нью-Орлеан» трижды уступил с разницей 30+ очков за последние четыре матча

Сегодня, 3 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 137:106 в пользу домашней команды.

Примечательно, что для «Нью-Орлеана» это уже третье поражение с разницей в 30 и более очков за последние четыре игры. Ранее «Пеликанс» уступили «Денвер Наггетс» со счётом 88:122 (30 октября) и «Бостон Селтикс» — 90:122 (28 октября).

Отметим, что следующую встречу «Нью-Орлеан» проведёт с «Шарлотт Хорнетс» в ночь на 5 октября. Начало матча — 4:00 мск.