«Нью-Орлеан» трижды уступил с разницей 30+ очков за последние четыре матча

Комментарии

Сегодня, 3 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 137:106 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
137 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уиггинс - 15, Хартенштайн - 14, Джо - 13, Уоллес - 13, Карлсон - 11, Митчелл - 10, Карузо - 8, Янгблад - 6, Дженг - 3, Барнхайзер - 2, Уильямс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 20, Мёрфи - 19, Фирс - 16, Джонс - 12, Пул - 11, Мисси - 7, Маткович - 4, Куин - 4, Пиви - 3, Альварадо - 3, Луни - 3, Макгауэнс - 2, Бей - 2, Джордан, Хоукинс

Примечательно, что для «Нью-Орлеана» это уже третье поражение с разницей в 30 и более очков за последние четыре игры. Ранее «Пеликанс» уступили «Денвер Наггетс» со счётом 88:122 (30 октября) и «Бостон Селтикс» — 90:122 (28 октября).

Отметим, что следующую встречу «Нью-Орлеан» проведёт с «Шарлотт Хорнетс» в ночь на 5 октября. Начало матча — 4:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
