Егор Дёмин реализовал первый двухочковый в НБА. До этого забивал только трёхочковые

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 40:37 в пользу гостевой команды.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин за полторы минуты до конца первой четверти реализовал бросок с двух метров от кольца, что стало его первым точным двухочковым попаданием в карьере в НБА.

Примечательно, что до этого Дёмин забрасывал только трёхочковые. Стоит добавить, что «Бруклин» на старте сезона ни разу не победил и потерпел пять поражений подряд.