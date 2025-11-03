Скидки
Егор Дёмин реализовал первый двухочковый в НБА. До этого забивал только трёхочковые

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 40:37 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
2-я четверть
53 : 64
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Уильямс, Пауэлл, Дёмин, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Клэкстон, Сараф, Траоре
Филадельфия Сиксерс: Макси, Драммонд, Гримс, Лоури, Убре, Эдвардс, Уотфорд, Брум, Гордон, Бона, Уокер, Саллис, Эджкомб

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин за полторы минуты до конца первой четверти реализовал бросок с двух метров от кольца, что стало его первым точным двухочковым попаданием в карьере в НБА.

ВИДЕО

Примечательно, что до этого Дёмин забрасывал только трёхочковые. Стоит добавить, что «Бруклин» на старте сезона ни разу не победил и потерпел пять поражений подряд.

