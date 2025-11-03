Скидки
Бруклин — Филадельфия, результат матча 3 ноября 2025, счёт 105:129, НБА, Дёмин

«Бруклин» проиграл шестой подряд матч на старте НБА. Егор Дёмин набрал пять очков
В ночь со второго на третье ноября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встречались «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс». Игра проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) и закончилась победой гостей со счётом 129:105.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 129
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Томас - 29, Клэкстон - 19, Мэнн - 17, Портер - 17, Уильямс - 13, Дёмин - 5, Пауэлл - 2, Уилсон - 2, Шарп - 1, Мартин, Клауни, Сараф, Траоре
Филадельфия Сиксерс: Убре - 29, Макси - 26, Гримс - 22, Уотфорд - 16, Эджкомб - 16, Драммонд - 5, Брум - 4, Лоури - 3, Эдвардс - 2, Бона - 2, Уокер - 2, Саллис - 2, Гордон

В составе «Бруклина» самым результативными игроками стали американский защитник Кэмерон Томас, на счету которого 29 очков, один подбор и одна передача, и форвард Майкл Портер, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 17 подборов. Российский баскетболист Егор Дёмин в этой встрече набрал пять очков и сделал две передачи.

В составе «Филадельфии» самыми результативными стали американский защитник Квентин Гримс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 передач, и форвард Келли Убре, на счету которого 29 очков и три подбора. Защитник Тайриз Макси добавил 26 очков.

