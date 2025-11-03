«Бруклин» проиграл шестой подряд матч на старте НБА. Егор Дёмин набрал пять очков

В ночь со второго на третье ноября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встречались «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс». Игра проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) и закончилась победой гостей со счётом 129:105.

В составе «Бруклина» самым результативными игроками стали американский защитник Кэмерон Томас, на счету которого 29 очков, один подбор и одна передача, и форвард Майкл Портер, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 17 подборов. Российский баскетболист Егор Дёмин в этой встрече набрал пять очков и сделал две передачи.

В составе «Филадельфии» самыми результативными стали американский защитник Квентин Гримс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 передач, и форвард Келли Убре, на счету которого 29 очков и три подбора. Защитник Тайриз Макси добавил 26 очков.