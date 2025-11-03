«Я что-то делаю не так». Фернандес — о серии из шести поражений «Бруклина» в начале сезона

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», завершившегося со счётом 105:129. Это поражение стало для «Бруклина» уже шестым подряд на старте сезона.

«Нам нужно играть с полной отдачей и с осознанной целью. Сейчас этого не происходит, значит, я что-то делаю не так», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель NetsDaily Тайлер Кармона на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что самым результативным игроком в составе «Нетс» стал атакующий защитник Кэмерон Томас, набравший 29 очков. У «Филадельфии» столько же очков записал на свой счет форвард Келли Убре-младший.