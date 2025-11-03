Скидки
«Я что-то делаю не так». Фернандес — о серии из шести поражений «Бруклина» в начале сезона

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», завершившегося со счётом 105:129. Это поражение стало для «Бруклина» уже шестым подряд на старте сезона.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 129
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Томас - 29, Клэкстон - 19, Мэнн - 17, Портер - 17, Уильямс - 13, Дёмин - 5, Пауэлл - 2, Уилсон - 2, Шарп - 1, Мартин, Клауни, Сараф, Траоре
Филадельфия Сиксерс: Убре - 29, Макси - 26, Гримс - 22, Уотфорд - 16, Эджкомб - 16, Драммонд - 5, Брум - 4, Лоури - 3, Эдвардс - 2, Бона - 2, Уокер - 2, Саллис - 2, Гордон

«Нам нужно играть с полной отдачей и с осознанной целью. Сейчас этого не происходит, значит, я что-то делаю не так», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель NetsDaily Тайлер Кармона на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что самым результативным игроком в составе «Нетс» стал атакующий защитник Кэмерон Томас, набравший 29 очков. У «Филадельфии» столько же очков записал на свой счет форвард Келли Убре-младший.

