Бронни Джеймс исполнил эффектный слэм-данк с навеса во время матча НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Майами Хит». На момент написания новости счёт на табло 58:47 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
114 : 107
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко, Хэйс, Ларэвиа, Ривз, Хатимура, Смарт, Дончич
Майами Хит: Фонтеккио, Йович, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Смит, Адебайо, Гарднер, Джонсон, Янг, Уиггинс, Митчелл

В концовке первой четверти атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс отметился ярким эпизодом, завершив быстрый отрыв эффектным слэм-данком после навеса от защитника Остина Ривза. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео этого момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в текущем сезоне Бронни проводит на площадке в среднем 9,3 минуты за игру, делая один подбор, одну результативную передачу и 0,3 перехвата за три матча.

