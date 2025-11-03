Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бронни Джеймс исполнил эффектный слэм-данк с навеса во время матча НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Майами Хит». На момент написания новости счёт на табло 58:47 в пользу домашней команды.

В концовке первой четверти атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс отметился ярким эпизодом, завершив быстрый отрыв эффектным слэм-данком после навеса от защитника Остина Ривза. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео этого момента.

Отметим, что в текущем сезоне Бронни проводит на площадке в среднем 9,3 минуты за игру, делая один подбор, одну результативную передачу и 0,3 перехвата за три матча.