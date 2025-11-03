Скидки
Финикс Санз — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 3 ноября 2025, счет 130:118, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Вембаньяма

«Сан-Антонио» уступил «Финиксу», потерпев первое поражение в сезоне. У Вембаньямы 9 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 ноября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встречались «Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс». Игра проходила на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США) и закончилась победой хозяев паркета со счётом 130:118. «Сан-Антонио» потерпел первое поражение в сезоне НБА, прервав пятиматчевую победную серию.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
130 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 28, Данн - 17, Аллен - 17, Гиллеспи - 15, О'Нил - 11, Гудвин - 11, Ричардс - 10, Уильямс - 7, Малуач - 4, Игодаро - 4, Бри - 4, Флеминг - 2, Хэйс
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 26, Джонсон - 19, Барнс - 13, Харпер - 12, Брайант - 10, Вембаньяма - 9, Миникс - 9, Шампани - 9, Васселл - 4, Маклафлин - 3, Гарсия - 2, Ингрэм - 2, Бийомбо

В составе «Финикса» самым результативными игроками стали американский защитник Девин Букер, на счету которого дабл-дабл: 29 очков, два подбора и 13 передач. У гостей больше всех очков (26) набрал американский защитник Стефон Касл. Также в его активе семь подборов и пять передач. Звёздный центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма из Франции набрал в этой встрече лишь девять очков.

В следующем матче «Финикс» 5 ноября сыграет в гостях с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Сан-Антонио» завершит гостевую серию и проведёт встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс» 6 ноября.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
