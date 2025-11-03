«Сан-Антонио» уступил «Финиксу», потерпев первое поражение в сезоне. У Вембаньямы 9 очков

В ночь со 2 на 3 ноября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встречались «Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс». Игра проходила на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США) и закончилась победой хозяев паркета со счётом 130:118. «Сан-Антонио» потерпел первое поражение в сезоне НБА, прервав пятиматчевую победную серию.

В составе «Финикса» самым результативными игроками стали американский защитник Девин Букер, на счету которого дабл-дабл: 29 очков, два подбора и 13 передач. У гостей больше всех очков (26) набрал американский защитник Стефон Касл. Также в его активе семь подборов и пять передач. Звёздный центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма из Франции набрал в этой встрече лишь девять очков.

В следующем матче «Финикс» 5 ноября сыграет в гостях с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Сан-Антонио» завершит гостевую серию и проведёт встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс» 6 ноября.

