Результаты игрового дня НБА 3 ноября
В ночь со 2 на 3 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 3 ноября
- «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 130:118;
- «Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» — 128:116;
- «Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 117:109;
- «Торонто Рэпторс» — «Мемфис Гриззлиз» — 117:104;
- «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 105:129;
- «Шарлотт Хорнетс» — «Юта Джаз» — 126:103;
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 137:106;
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» — 130:120.
Отметим, что в этот игровой день принял участие в матче НБА защитник/форвард Егор Дёмин. За 15 минут в составе «Бруклин Нетс» россиянин отметился пятью очками и двумя ассистами. Кроме того, в текущий игровой день россиянин впервые в карьере НБА реализовал двухочковый бросок.
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
130 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 28, Данн - 17, Аллен - 17, Гиллеспи - 15, О'Нил - 11, Гудвин - 11, Ричардс - 10, Уильямс - 7, Малуач - 4, Игодаро - 4, Бри - 4, Флеминг - 2, Хэйс
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 26, Джонсон - 19, Барнс - 13, Харпер - 12, Брайант - 10, Вембаньяма - 9, Миникс - 9, Шампани - 9, Васселл - 4, Маклафлин - 3, Гарсия - 2, Ингрэм - 2, Бийомбо
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
128 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Ануноби - 21, Таунс - 20, Кларксон - 15, Харт - 14, Бриджес - 10, Шамет - 9, Макбрайд - 8, Дадье, Колек, Робинсон, Ябуселе, Диавара, Хукпорти
Чикаго Буллз: Гидди - 23, Вучевич - 17, Джонс - 15, Бузелис - 14, Окоро - 14, Смит - 12, Уильямс - 11, Хаертер - 7, Терри - 3, Картер, Филлипс
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 37, Хантер - 18, Тайсон - 18, Мобли - 14, Уэйд - 11, Болл - 8, Портер - 4, Проктор - 4, Нэнс - 3, Брайант, Траверс, Томлин
Атланта Хоукс: Джонсон - 23, Дэниэлс - 18, Александер-Уолкер - 16, Кеннард - 15, Порзингис - 15, Рисашер - 8, Оконгву - 7, Гуйе - 4, Крейчи - 3, Топпин, Данте, Ньюэлл, Хьюстан
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
117 : 104
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Торонто Рэпторс: Барретт - 27, Ингрэм - 26, Барнс - 19, Мюррей-Бойлс - 15, Куикли - 9, Шид - 9, Дик - 8, Агбаджи - 4, Могбо, Уолтер, Темпл, Хепбёрн, Мамукелашвили, Баттл
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Альдама - 15, Уильямс Мл. - 14, Ландейл - 14, Колдуэлл-Поуп - 12, Кауард - 12, Уэллс - 7, Проспер - 6, Спенсер - 4, Смолл, Холл, Бэсси, Джексон, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 129
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Томас - 29, Клэкстон - 19, Мэнн - 17, Портер - 17, Уильямс - 13, Дёмин - 5, Пауэлл - 2, Уилсон - 2, Шарп - 1, Мартин, Клауни, Сараф, Траоре
Филадельфия Сиксерс: Убре - 29, Макси - 26, Гримс - 22, Уотфорд - 16, Эджкомб - 16, Драммонд - 5, Брум - 4, Лоури - 3, Эдвардс - 2, Бона - 2, Уокер - 2, Саллис - 2, Гордон
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
126 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Нуппель - 24, Диабате - 17, Джеймс - 15, Манн - 13, Секстон - 10, Симпсон - 7, Коннотон - 6, Макнили - 3, Колкбреннер - 2, Пламли, Салон
Юта Джаз: Маркканен - 29, Джордж - 25, Хендрикс - 14, Сенсабо - 7, Бэйли - 6, Андерсон - 5, Клейтон - 4, Филиповски - 4, Михайлюк - 3, Нуркич - 3, Лав - 3, Уильямс, Харклесс
НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
137 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уиггинс - 15, Хартенштайн - 14, Джо - 13, Уоллес - 13, Уильямс - 12, Карлсон - 11, Митчелл - 10, Карузо - 8, Янгблад - 6, Дженг - 3, Барнхайзер - 2
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 20, Мёрфи - 19, Фирс - 16, Джонс - 12, Пул - 11, Мисси - 7, Маткович - 4, Куин - 4, Пиви - 3, Альварадо - 3, Луни - 3, Макгауэнс - 2, Бей - 2, Джордан, Хоукинс
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 120
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Ривз - 26, Ларэвиа - 25, Хэйс - 15, Хатимура - 15, Смарт - 11, Вандербилт - 4, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко
Майами Хит: Жакез-мл. - 31, Ларссон - 17, Адебайо - 17, Уиггинс - 15, Фонтеккио - 9, Йович - 9, Митчелл - 8, Уэр - 7, Смит - 7, Гарднер, Джонсон, Янг
