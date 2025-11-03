В ночь со 2 на 3 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 3 ноября

«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 130:118;

«Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» — 128:116;

«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 117:109;

«Торонто Рэпторс» — «Мемфис Гриззлиз» — 117:104;

«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 105:129;

«Шарлотт Хорнетс» — «Юта Джаз» — 126:103;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 137:106;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» — 130:120.

Отметим, что в этот игровой день принял участие в матче НБА защитник/форвард Егор Дёмин. За 15 минут в составе «Бруклин Нетс» россиянин отметился пятью очками и двумя ассистами. Кроме того, в текущий игровой день россиянин впервые в карьере НБА реализовал двухочковый бросок.

