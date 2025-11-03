Первый трип-дабл Дончича в сезоне помог «Лейкерс» обыграть «Майами Хит»

В ночь со 2 на 3 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Хозяева выиграли встречу со счётом 130:120.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 10 передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский форвард Джейми Жакез-младший, набравший 31 очко, восемь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Майами» сыграет гостевой матч с «Клипперс», а «Лейкерс» отправится на выезд к «Портленду».