Первый трип-дабл Дончича в сезоне помог «Лейкерс» обыграть «Майами Хит»

Первый трип-дабл Дончича в сезоне помог «Лейкерс» обыграть «Майами Хит»
В ночь со 2 на 3 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Хозяева выиграли встречу со счётом 130:120.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 120
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Ривз - 26, Ларэвиа - 25, Хэйс - 15, Хатимура - 15, Смарт - 11, Вандербилт - 4, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко
Майами Хит: Жакез-мл. - 31, Ларссон - 17, Адебайо - 17, Уиггинс - 15, Фонтеккио - 9, Йович - 9, Митчелл - 8, Уэр - 7, Смит - 7, Гарднер, Джонсон, Янг

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 10 передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский форвард Джейми Жакез-младший, набравший 31 очко, восемь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Майами» сыграет гостевой матч с «Клипперс», а «Лейкерс» отправится на выезд к «Портленду».

Турнирная таблица НБА
Календарь НБА
