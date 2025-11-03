Скидки
«Оклахома» стала третьим клубом в истории НБА, начавшим два сезона с семи побед на старте

Комментарии

«Оклахома-Сити Тандер» стала третьей командой в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая начала два сезона подряд с семи побед в семи матчах на старте турнира. Об этом информирует пресс-служба НБА.

Ранее такое достижение покорялось «Бостон Селтикс» (сезон-1963/1964 и сезон-1964/1965) и «Хьюстон Рокетс» (сезон-1993/1994 и сезон-1994/1995). «Бостон» тогда одерживал 11 побед на старте, а «Хьюстон» — девять.

Отметим, что «Оклахома» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

