Стефен Карри высказался после двух подряд поражений «Голден Стэйт»

Стефен Карри высказался после двух подряд поражений «Голден Стэйт»
Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал поражение в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс» (109:114).

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Индиана Пэйсерс: Несмит - 31, Сиакам - 27, Джексон - 25, Джексон - 10, Уокер - 6, Фёрфи - 5, Брэдли - 5, Шиппард - 3, Деннис - 2, Питер, Маккланг, Робинсон-Эрл, Хафф
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Батлер - 20, Куминга - 17, Подзиемски - 16, Пост - 9, Грин - 8, Сантос - 5, Хорфорд - 4, Муди - 3, Хилд - 3, Пэйтон II, Ричард, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Это тот случай, когда нужно посмотреть в зеркало. Были моменты в матче, которые усложнили задачу всем нам: мы не могли организоваться, проводили плохие атаки, не хватало энергии. Просто один из тех тяжёлых матчей, когда нужно сыграть лучше», — сказал Стефен на пресс-конференции.

«Голден Стэйт» завершил выездную серию с результатом 0-2, уступив не только «Индиане», которая до этого не одержала ни одной победы, но и «Милуоки Бакс» (110:120), выступавшему без Янниса Адетокунбо.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Роллинз - 32, Тёрнер - 17, Энтони - 16, Трент-мл. - 13, Портис - 12, Принс - 10, Кузма - 10, Грин - 10, Симс, Харрис, Коффи, Сирис, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Куминга - 24, Батлер - 23, Подзиемски - 9, Хилд - 8, Ричард - 7, Грин - 7, Хорфорд - 3, Сантос - 2, Пэйтон II, Муди, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

Карри коснулся и этой встречи:

«Это были две игры, в которых мы действительно должны были и хотели победить, чтобы закрепить хороший старт. Но, возможно, это придаст нам нужный импульс, поможет собраться и понять, как пройти непростую серию впереди, доказав, что мы по-настоящему сильная команда».

