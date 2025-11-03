Стефен Карри высказался после двух подряд поражений «Голден Стэйт»

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал поражение в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс» (109:114).

«Это тот случай, когда нужно посмотреть в зеркало. Были моменты в матче, которые усложнили задачу всем нам: мы не могли организоваться, проводили плохие атаки, не хватало энергии. Просто один из тех тяжёлых матчей, когда нужно сыграть лучше», — сказал Стефен на пресс-конференции.

«Голден Стэйт» завершил выездную серию с результатом 0-2, уступив не только «Индиане», которая до этого не одержала ни одной победы, но и «Милуоки Бакс» (110:120), выступавшему без Янниса Адетокунбо.

Карри коснулся и этой встречи:

«Это были две игры, в которых мы действительно должны были и хотели победить, чтобы закрепить хороший старт. Но, возможно, это придаст нам нужный импульс, поможет собраться и понять, как пройти непростую серию впереди, доказав, что мы по-настоящему сильная команда».

