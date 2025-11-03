Брендан Адамс — герой четвёртой недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам четвёртой недели главным героем стал американский защитник «Бетсити Пармы» Брендан Адамс.

25-летний Адамс в прошлом сезоне выступал за «Самару», а в межсезонье перебрался в «Парму». За восемь игр чемпионата-2025/2026 Брендан в среднем набирает 17,3 очка, делает 2,5 подбора, 5,8 передачи и 1,1 перехвата за матч.

На данный момент «Парма» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, уступая лишь действующему чемпиону ЦСКА, казанскому УНИКСу и московской МБА-МАИ.

Сейчас проходит голосование за лучшего игрока пятой игровой недели в Единой лиге.