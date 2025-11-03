Единая лига представила символическую пятёрку недели с двумя россиянами в списке

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошли два российских баскетболиста (Андрей Лопатин из УНИКСа и Вячеслав Зайцев из МБА-МАИ), а также три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Андрей Лопатин (УНИКС);

Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ);

Трент Фрейзер («Зенит»);

Данило Тасич («Енисей»);

Каспер Уэйр (ЦСКА).

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером чемпионата в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого семь побед и одно поражение. Вторую позицию занимает казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает МБА-МАИ (шесть побед и два поражения).

