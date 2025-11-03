Скидки
«Оклахома» — единственная команда на данный момент, идущая без поражений в этом сезоне НБА

«Оклахома» — единственная команда на данный момент, идущая без поражений в этом сезоне НБА
После поражения «Сан-Антонио Спёрс» в матче с «Финикс Санз» (118:130) и проигрыша «Чикаго Буллз» в игре с «Нью-Йорк Никс» (116:128) «Оклахома-Сити Тандер» остаётся единственной непобеждённой командой в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В общей сложности игроки «Оклахомы» одержали семь побед в семи матчах. Команда сейчас располагается на первой позиции в турнирной таблице Западной конференции НБА.

Ранее сообщалось, что «Оклахома» стала третьим клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации, начавшим два сезона с семи побед на старте.

